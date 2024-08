Popikone Taylor Swift tauchte nach dem vereitelten Terroranschlag auf ein Konzert in Wien unter. Jetzt wurde die Sängerin aber bei einer Party in einem Luxusclub in London gesehen.

Party in London

Nach den aufgedeckten Terrorplänen auf ein Konzert des US-Popstars Taylor Swift in Wien hüllte sich die Sängerin in Schweigen. Keine öffentlichen Auftritte, keine Interviews, keine Beiträge in sozialen Medien – sehr ungewöhnlich für Swift, die ihren Fans gegenüber eigentlich als sehr kommunikationsfreudig gilt.

Taylor Swifts letzter Beitrag auf Instagram

Laut der britischen Zeitung „The Sun“ wurde die Popikone jetzt aber zum ersten Mal seit den Konzertabsagen wieder gesehen – und zwar im noblen Privatclub „Annabel‘s“ in London. In der britischen Hauptstadt hat Swift auch ihre nächsten Auftritte im Rahmen der „Eras Tour“. Aufnahmen zeigen die Sängerin in einer Blazer-Rock-Kombo von Vivienne Westwood.

Taylor Swift mietete kompletten Nobelclub

Am Montag soll die 34-Jährige in Großbritannien angekommen sein und den gesamten Club für eine Nacht gemietet haben – inklusive sechs Reisebusse, um ihre Crew zu transportieren. Eine Quelle von „The Sun“ sagte am Montag: „Taylor ist einer der großzügigsten Popstars, die es gibt, und sie hat diese Party geschmissen, um ihrem Team für seine harte Arbeit zu danken. Sie mietete das Annabel‘s für die Nacht und stellte eine kostenlose Bar zur Verfügung, damit ihr Team sich austoben konnte.“

Das Lokal soll bis zum Platzen gefüllt gewesen sein, etwa 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen an dem Event teilgenommen haben. „Nachdem sie die Shows in Wien abgesagt hatte, wollte Taylor den Menschen, die für sie arbeiten, etwas zurückgeben“, führte die Quelle weiter aus. „Es war eine schwierige Zeit für sie alle, und sie wollte die Moral heben.“