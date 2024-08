Als Reaktion auf die Tötung eines Hamas-Kommandanten im Südlibanon hat die libanesische Hisbollah-Miliz nach eigenen Angaben am Samstag einen Drohnenangriff auf einen Militärstützpunkt in Nordisrael gestartet. Hisbollah-Kämpfer hätten „Schwadronen sprengstoffbeladener Drohnen“ auf die Militärbasis Mitshwe Alon in der Nähe der Stadt Safed in Galiläa abgefeuert, hieß es. Dies sei eine „Antwort auf den Angriff und die Ermordung durch den israelischen Feind in der Stadt Sidon“.

Es sei „das erste Mal“, dass die Hisbollah diese Militärbasis angegriffen habe, teilte das Pressebüro der proiranischen Hisbollah mit.

Israel tötete hochrangigen Hamas-Kommandanten

Am Freitag war bei einem israelischen Angriff auf ein Fahrzeug in Sidon im Südlibanon der Hamas-Kommandant Samer al-Hadj getötet worden. Die radikalislamische Palästinenserorganisation Hamas erklärte, ihr „Kommandant“ al-Hadj sei „bei einem zionistischen Angriff“ getötet worden. Die israelische Armee teilte ihrerseits mit, ihre Kampfjets hätten das Gebiet um Sidon angegriffen und den „ranghohen Befehlshaber“ der Hamas im Libanon „eliminiert“.

Es handelte sich um den ersten Angriff dieser Art im südlibanesischen Sidon. Seit Beginn des Gazakrieges am 7. Oktober kommt es an der Grenze zwischen Israel und dem Libanon immer wieder zu Gefechten zwischen der israelischen Armee und der vom Iran unterstützten Miliz. Im Libanon sind seither mindestens 562 Menschen getötet wurden, darunter mindestens 116 Zivilisten. Auf israelischer Seite wurden nach Armeeangaben 22 Soldaten und 26 Zivilisten getötet.