Im Kalten Krieg ging’s leiser zu. Der Austausch von Gefangenen zwischen Ost und West vollzog sich da an der Glienicker Brücke, einem Übergang ganz am Rande des ruhigen Wannsees (damals Berlin-West) und Potsdam (damals Ost). In der Nacht zu Freitag stand Bundeskanzler Olaf Scholz auf dem militärischen Teil des Flughafens Köln-Bonn vor laufenden Kameras und erklärte: „Es fühlt sich bewegend an.“