Es sind Szenen, die einen als – politisch doch auch so einiges gewohnten – Europäer die Stirn runzeln lassen: Terrence Bollea, besser bekannt als angegrauter Wrestling-Star Hulk Hogan, heizte auf dem Republikaner-Parteitag in Milwaukee direkt vor Donald Trumps Auftritt ein. Während er „Let Trumpomania rule again, let Trumpomania make America great again!“ (in etwa: “Trumpomania soll wieder regieren und Amerika groß machen!“), grölte, riss er sich sein T-Shirt vom Körper, um brav das darunter Trump-Fan-Leibchen zu zeigen. Ein Parteitag, wie ein Wrestlingmatch, Politik wie ein Schaukampf im Außenbezirk des Geschmacks.