Was sie erwarten würde, wusste sie ja, als sie am letzten Wochenende die Schatzkanzlei übernahm: Aber schockiert gab sich die neue britische Finanzministerin Rachel Reeves dann doch. Sie habe, meinte sie, in Sachen Finanzen „die schlimmsten Verhältnisse seit dem Zweiten Weltkrieg“ vorgefunden. Und schuld daran, fügte sie an, seien „14 Jahre Chaos und wirtschaftspolitische Verantwortungslosigkeit“ gewesen – also 14 Jahre, in denen die Konservativen Großbritannien regierten.