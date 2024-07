Wahlumfragen sind eine Sache für sich, manchmal geradezu irrlichternd, aber in diesem Fall behielten sie recht: Die Tories unter Noch-Premierminister Rishi Sunak fuhren bei den britischen Parlamentswahlen eine historische Niederlage ein, die eine politische Zeitenwende einläutet. Klar war dem Volk offenbar nach 14 Jahren konservativer Regierung vor allem, was es nicht mehr will.