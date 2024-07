Rishi Sunak muss Downing Street 10 verlassen. Der britische Premierminister verlor mit den Torries bei den britischen Parlamentswahlen deutlich gegen die Labour-Partei von Keir Starmer. Labour kam auf 412 Abgeordnetensitze im Unterhaus (326 sind für eine Mehrheit nötig), die Torries nur auf 121 Sitze.

Sunak erkannte seine Niederlage an. Gegen Mittag trat der scheidende Regierungschef vor die Presse und wünschte seinem Nachfolger alles Gute. „Meine Großeltern kamen mit fast nichts in dieses Land und ich konnte Premierminister werden. Es ist das beste Land der Welt“, sagte Sunak.

Starmer und die Labour-Partei stehen vor großen Herausforderungen. Das Königreich befindet sich in einer schweren Krise. So warten sowohl außen- als auch innenpolitische Baustellen auf den 61-Jährigen.

Nach einem Empfang bei König Charles III. im Buckingham-Palast am Freitag wird sich Starmer in die Downing Street 10 begeben, wo er eine Rede halten wird. Anschließend wird er sich hinter der berühmten schwarzen Tür mit Mitarbeitern treffen und sie begrüßen, bevor er die Labour-Politiker einlädt, die in seine erste Regierung berufen werden. Dann werden die wichtigsten Minister bekannt gegeben. Ihre Namen sind aber bereits bekannt: Sie gehörten dem Schattenkabinett der Opposition an.

Auf den neuen Premier wartet in den kommenden Wochen und Monaten ein straffes Programm mit NATO-Gipfel und Parlamentsauftritten. Eines dürfte aber schon jetzt feststehen: Sunaks Prestigeprojekt - die Abschiebungen nach Ruanda - wird gestoppt. Der ehemalige Menschenrechtsanwalt Sunak hat angekündigt, sein höchst umstrittenes Projekt, illegal eingereiste Menschen nach Ruanda abzuschieben, sofort zu beenden. Außerdem kündigte er an, das Vereinigte Königreich nach 14 Jahren Tory-Regierung, die unter anderem von Brexit und Sparmaßnahmen geprägt waren, „verändern“ zu wollen.

An seine Stelle wird nun, als neuer Regierungschef für die Labour Party, deren Vorsitzender Sir Keir Starmer treten. Starmer darf erwarten, ebenfalls am Freitag von König Charles III. zum Premier ernannt zu werden und in die 10 Downing Street einzuziehen. Eine Ablösung dieser Art wird in London meist sehr schnell vollzogen, weil im Normalfall keine Koalitionen erforderlich sind.

Die Konservativen, die bei den letzten Wahlen, im Dezember 2019, unter Boris Johnson noch auf 365 Sitze gekommen waren, werden nun offenbar mit kaum mehr als einem Drittel dieser Mandate auskommen müssen. Der Partei wurde ein bitterer interner Machtkampf und von manchen Beobachtern sogar die baldige Spaltung vorausgesagt.

Von den kleineren Parteien nahmen auch die Liberaldemokraten, eine gemäßigt-progressive Partei, den Tories reihenweise Stimmen und Wahlkreise ab. Sie erhöhten laut Exit Polls ihre Sitzzahl von elf auf 61.

13 Sitze für Rechtspopulisten, zwei für Grüne

Der rechtspopulistischen Partei Reform UK – der früheren Brexit Party – sagten die Hochrechnungen 13 Sitze voraus. Das wäre erheblich mehr, als man erwartet hatte. Die Partei wird vom Alt-Brexiteer Nigel Farage geführt, der sich Donald Trump eng verbunden fühlt.

Nur zwei Sitze soll die Partei der britischen Grünen verbucht haben. Die Schottische Nationalpartei (SNP), die immer nur in Schottland antritt, verlor ihrerseits erheblich. Ihr gaben die Hochrechnungen nur noch 10 Mandate statt 48. Die SNP hat in den letzten Jahren viel an Wählersympathien verloren, insbesondere nachdem die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon und ihr Mann verhaftet wurden im Zusammenhang mit möglichem Finanzbetrug.