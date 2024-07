Mit seiner Größe von 1,90 Meter stößt Jordan Bardella beim Besuch der Firmengründer-Messe in Paris klar aus der Menge heraus. Wie immer sieht er aus wie aus dem Ei gepellt. Die Haare wie mit dem Lineal frisiert, der Anzug sitzt tadellos. Von seiner Herkunft aus dem Pariser Problemvorort Saint-Denis merkt man Bardella nichts mehr an. Die Arme vor der Brust verschränkt, hört er aufmerksam den Erklärungen eines Start-Up-Gründers zu, der ihm am Ende eine große Batterie in die Hand drückt, die er so gekonnt in den E-Roller einsetzt, als würde er den ganzen Tag nichts anderes machen.