Jens Stoltenberg: „Ich erwarte ein NATO-Kommando für die Ukraine“

Interview. Wenn alles nach Plan läuft, wird Jens Stoltenberg in der kommenden Woche zum letzten Mal ein Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs der 32 NATO-Länder leiten. In einem Interview der Deutschen Presse-Agentur äußert der 65-jährige Norweger klare Erwartungen - mit Blick auf die Unterstützung der Ukraine, aber auch das Szenario eines Siegs von Donald Trump bei der Präsidentenwahl in den USA