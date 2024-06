Wieso nennt man einen Vater, der nicht in Karenz geht, eigentlich nicht Rabenvater? In Österreich wären das mehr als acht von zehn Vätern, Rabenväter. In Island wäre es nur einer von zehn, auch aufgrund der dortigen politischen Regelungen. Es gilt: Halbe-halbe, sechs Monate sind für den einen, sechs für den anderen Elternteil reserviert, sechs Wochen tauschbar. Die Väterkarenzquote? Über 90 Prozent.