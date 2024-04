Noch fünf Tage sind es bis zum „National Rape Day“, dem „Nationalen Tag der Vergewaltigung“ am 24. April, der vorgibt, dass sexualisierte Gewalt an diesem Tag legal sei. Nein, das ist kein schlechter Scherz, sondern ein widerlicher Trend, der seit 2021 auf TikTok kursiert. Angeblich hat damals eine Gruppe von Männern ein Video veröffentlicht, in welchem sie andere dazu ermutigen, sexuelle Übergriffe zu begehen – und zwar exakt am 24. April, laut ihnen „an diesem Tag straffrei“.