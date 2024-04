„Venedig wird Megaphon des Friedens sein“

Nachdem das Eintrittsticket für Touristen in Venedig dieser Tage für Aufregung gesorgt hatte, ist die Lagunenstadt schon wieder in den Schlagzeilen: Der Papst kommt am Sonntag. Man erwartet seine Friedensappelle bei Messe vor Tausenden am Markusplatz. Sein Besuch startet im Frauengefängnis.