Zur Eröffnung der 60. Kunstbiennale in Venedig schwillt der Besucherstrom an wie Acqua Alta. Auf der Piazzetta, der kleinen Schwester der Piazza San Marco vor dem Palazzo Ducale, wird das Gedränge noch dichter. 12 wuchtige Skulpturen des Künstlers Manolo Valdéz verengen drei Monate lang den Raum und symbolisieren vorab die Menschenschlangen, die sich ab 25. April bei den 60 Kontrolloren beim Bahnhof Santa Lucia und am Piazzale Roma stauen werden. Die zwei langen Wochenenden bis zum 1. und 5. Mai werden der Stresstest für ein weltweit einzigartiges Experiment: Eintrittsgeld für eine Stadt. Das 5-Euro-Ticket – Venedigs Notwehr gegen die Massenflut von Tagestouristen. Onlineanmeldung als Flutbarriere gegen Menschenüberschwemmung.