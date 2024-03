Bettina Stark-Watzinger (FDP), Deutschlands Bildungsministerin, spricht sich dafür aus, dass in Deutschland Zivilschutzübungen an Schulen abgehalten werden sollen. Gegenüber den Printprodukten der Funke-Mediengruppe argumentiert sie, dass sich die Gesellschaft gut auf Krisen vorbereiten müsse – sei das nun eine Pandemie, eine Naturkatastrophe oder ein Krieg. Als Vorbild nennt die Politikerin Großbritannien, dort sind die Übungen Teil des Alltags an Schulen. Ein eigenes Schulfach soll es nicht werden, aber „Lerninhalt“, schreiben deutsche Medien.

Stark-Watzinger erklärt, dass Schulen gegenüber der Bundeswehr offener werden müssen, sie spricht von einem „unverkrampften Verhältnis zur Bundeswehr“. Eine Rückkehr der Wehrpflicht, die in Deutschland 2011 ausgesetzt wurde, lehnt sie vehement ab. „Ich halte es für wichtig, dass Jugendoffiziere in die Schulen kommen und berichten, was die Bundeswehr für unsere Sicherheit tut“, so die Bildungsministerin.

Bei der Opposition kommt der Vorschlag nicht gut an. Karin Prien, Schleswig-Holsteins Bildungsministerin und Vize-Bundesvorsitzende der CDU, argumentiert gegenüber der Tagesschau: „Es hilft nicht, der Bevölkerung und insbesondere Kindern und Jugendlichen Angst zu machen.“ Das sei ein Thema, das sensibel und mit großer Ernsthaftigkeit diskutiert werden müsse.

Diskussion über Wehrpflicht

Boris Pistorius (SPD) hatte erst im Dezember des vergangenen Jahres die Diskussion rund um eine Rückkehr der Wehrpflicht wieder aufleben lassen. Die Abschaffung ebendieser sei ein Fehler gewesen. In einem Gespräch mit der „Zeit“ erklärte Pistorius, dass es zwar arbeitsintensiv wäre, sie wieder einzuführen, aber er prognostiziert, dass die Diskussion darüber wieder Fahrt aufnehmen wird.

Bis Ostern wolle man Pläne vorlegen, was an der Struktur der Bundeswehr verändert werden muss, damit es sein Land so gut wie möglich verteidigen könne. Dafür wählt Pistorius starke Worte; man müsse in der Lage sein, einen möglichen „Aggressor abzuschrecken“ und die Bundeswehr müsse „kriegssüchtig“ sein – ob das nun gefalle, oder nicht.

Die Wiedereinführung der Wehrpflicht stößt bei den anderen Parteien auf Widerstand.