Die Wehrpflicht war in Deutschland 2011 nach 55 Jahren vom damaligen Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU) ausgesetzt worden. Das kam in der Praxis einer Abschaffung von Wehr- und Zivildienst gleich. Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) widersprach nun einem „Spiegel“-Bericht, wonach er eine schnelle Entscheidung über Modelle zur Wiedereinführung der Wehrpflicht anstrebe. „Ich habe noch keine Vorentscheidung getroffen“, hielt er in Berlin vor einer Reise nach Schweden fest.

Pistorius lässt allerdings wegen der veränderten Sicherheitslage nach dem russischen Angriff auf die Ukraine Modelle einer Dienstpflicht prüfen und dabei auch das schwedische Wehrpflichtmodell in den Blick nehmen. Dort gibt es keine reine Wehrpflicht, sondern eine allgemeine zivile oder militärische Dienstpflicht für alle jungen Männer und Frauen. Alle werden gemustert, dann wird nach Eignung und Motivation zum Truppendienst ausgesucht.

Die Debatte beginne jetzt erst, betonte Pistorius in Reaktion auf den Medienbericht. Welches der richtige Weg sei, welches das richtige Modell und ob sich dann 2025 oder erst später etwas herauskristallisiere, sei offen.