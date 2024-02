Julia Nawalnaja: „Putin muss für seine Taten bestraft werden“

Es war ein sehr schwerer Moment bei der Sicherheitskonferenz in München: Am Tag, als der Tod ihres Mannes im Straflager verkündet wurde, sprach seine Ehefrau Julia vor den Staatenlenkern. Nawalny selbst wirkte, wie ein Video zeigt, am Tag vor seinem Tod noch sehr lebendig.