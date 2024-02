Mut kann man ihm nicht absprechen. Trotz aller Repression versucht Boris Nadeschdin, in Russland als Kandidat der Opposition bei der Präsidentschaftswahl gegen Staatschef Wladimir Putin anzutreten, der sich bei den Präsidentschaftswahlen im März seine nächste Amtszeit – die fünfte – absegnen lassen will. Nicht nur, dass der 60-jährige Liberale Putin herausfordert – er spricht auch offen davon, den Krieg in der Ukraine beenden zu wollen. Zwar in vorsichtigen Worten, aber immerhin: „Das Land will, dass all das aufhört. Die Leute wollen, dass die, die dort sind, zurückkehren“, sagte er kürzlich bei einem Wahlkampfauftritt. Immerhin sind schon unzählige Kriegsgegner vor ihm im Gefängnis gelandet.