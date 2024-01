Zum „Member of the Order of the British Empire“ ernannt wurde der Bahnarbeiter Rizwan Javed aus London. Die Auszeichnung, die vom König verliehen wird, wurde dem 33-Jährigen zuteil, weil er seit 2015 insgesamt 29 Menschen gerettet hat, die sprichwörtlich am Abgrund standen. Javed hat, als er anfing, bei der Bahn zu arbeiten, in einem Kurs der Samariter gelernt, zu erkennen, wenn sich jemand in einer psychischen Ausnahmesituation befindet.

Und wie man reagiert, die Person in ein Gespräch verwickelt und schließlich in Sicherheit bringt. Nur zwei Tage später musste der junge Mann sein Wissen schon anwenden und hielt jemanden davon ab, sich das Leben zu nehmen. Er entwickelte ein besonderes Gespür dafür, wer Hilfe braucht und wie er das Eis brechen kann. Dieses Wissen will er auch weitergeben, etwa in den sozialen Medien – auch aufgrund seiner eigenen Geschichte: „Ich habe selbst mit einigem fertig werden müssen und glaube, wenn man ehrlich ist, wachen wir alle morgens auf und kämpfen in irgendeiner Form einen Kampf.“

Laut Chefs und Kollegen erwartet Javed kein Lob für sein Tun. Umso überraschter war er, als ihm seine Mutter den Brief mit der Nachricht von der Auszeichnung brachte: „Ich musste ihn zehnmal lesen, um es zu verdauen.“