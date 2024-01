Eigentlich müsste Antony Blinken, wenn er heute für seinen nächsten Vermittlungsversuch im Nahen Osten ankommt, mit Helm, Wasserschlauch und im Feuerwehrauto anreisen. Seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel, bei dem am 7. Oktober Hunderte israelische Zivilisten ermordet wurden und auf den Israel mit dem Krieg gegen die Hamas in Gaza antwortete, entzündet sich in der Region ein Brandherd nach dem nächsten. Jüngstes Beispiel: der blutige Anschlag im Iran. Am Tag davor die Tötung des Hamas-Vizechefs in der libanesischen Hauptstadt Beirut bei einem Treffen mit der vom Iran unterstützten Hisbollah-Miliz.