Am Flughafen von Salt Lake City ist ein Mann in ein Flugzeugtriebwerk geklettert und gestorben. Der 30-jährige Kyler E. aus dem Bundesstaat Utah sei durch einen Notausgang auf das Rollfeld des Flughafens gelangt, hieß es am Dienstag (Ortszeit) in einer Mitteilung der Polizei. Er habe ein Ticket für einen Flug nach Denver besessen.

Auf einer der Start- und Landebahnen seien persönliche Gegenstände des Mannes, darunter Kleidung und Schuhe, gefunden worden. Kurz darauf sei er bewusstlos in einem Flugzeugtriebwerk entdeckt worden. Das Triebwerk habe sich bereits gedreht, hieß es. Die Polizei soll E. aus dem Triebwerk gezogen haben und versuchte, ihn zu reanimieren – erfolglos.

Der Vorfall ereignete sich nach Polizeiangaben am Montagabend. Warum der Mann in das Triebwerk kletterte, war zunächst unklar. Auch die genaue Todesursache und die Art der Verletzungen des 30-Jährigen waren zunächst nicht bekannt. Im Rahmen einer Autopsie soll auch eine toxikologische Untersuchung durchgeführt werden. Der betroffene Flug nach San Francisco sei gecancelt worden, berichtete der Sender CNN. Auf den weiteren Betrieb des Flughafens hatte der Vorfall nach Angaben der Polizei keine Auswirkungen.