Am Flughafen in der japanischen Hauptstadt Tokio ist ein Flugzeug in Flammen aufgegangen. Alle 367 Passagiere konnten jedoch gerettet werden.

Ein Flugzeug der Japan Airlines, in dem sich noch Passagiere befanden, brannte am Dienstag auf einer Landebahn des Tokioter Flughafens Haneda. Das Flugzeug soll nach einem Bericht von Nippon TV mit einem Flugzeug der Küstenwache kollidiert sein. Live-Bilder des öffentlich-rechtlichen Senders NHK zeigen Flammen, wie aus den Fenstern des Flugzeugs schlagen.

Ein Sprecher der Japan Airlines sagte, dass das Flugzeug, das vom Flughafen Shin-Chitose in Hokkaido kam, 367 Passagiere an Bord hatte, diese konnten das Flugzeug aber mit einer Notrutsche verlassen - so kam niemand zu Schaden. Aus dem Flugzeug traten am Abend (Ortszeit) weiterhin Flammen aus.

