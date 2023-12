Zum Jahresbeginn sprach Wolfgang Schäuble in Wien zur Wiedereröffnung des historischen Parlamentsgebäudes. Und im Rückblick scheint die große Rede des deutschen Unionspolitikers auf die repräsentative Demokratie wie ein Vermächtnis. „Wir verlieren die Gewohnheit, uns im kollektiven Gespräch über die wichtigen Fragen zu verständigen. Aber genau auf den Ausgleich ist die Demokratie angewiesen – besonders in dieser vielfältiger werdenden Gesellschaft“, sagte Schäuble. So war er. Stets präzise. Stets ein Mahner. Stets leicht skeptisch. Aber doch überzeugt von der Kraft des Arguments.