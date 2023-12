Das Oberste Gericht in Colorado hat gesprochen: Donald Trump darf, wegen seiner Involvierung bei der Erstürmung des Kapitols, nicht bei den Vorwahlen der Republikaner im Bundesstaat antreten.

Dies ist ein Dämpfer für Trump. Der Ex-Präsident wird in Colorado wegen seines undemokratischen Verhaltens vom demokratischen Prozess vorerst ausgesperrt. Das letzte Wort ist aber noch nicht gesprochen. Die Entscheidung über Trumps Antritt bei den Vorwahlen in Colorado liegt nun beim Obersten Gerichtshof in Washington, der den Spruch wahrscheinlich ohnehin kippen wird.

Wie auch immer hier die Entscheidung ausfällt. Das Urteil ist mehr von symbolischer Natur als der Auslöser einer politischen Bombe. Colorado, wo Trump bei den letzten zwei Präsidentschaftswahlen den demokratischen Herausforderern unterlag, wird 2024 nicht das Zünglein an der Waage sein, wenn es darum geht, ob Trump neuerlich gegen Joe Biden in den Ring steigt. Eine Nominierung für die Hauptwahl ist wahrscheinlich, die Wiederwahl ins Präsidentenamt weiterhin möglich. Und das trotz Trumps Skandalen, wie beispielsweise der Anklage wegen mutmaßlichen Wahlbetrugs oder der Anklage in der Dokumentenaffäre.

Viel gewichtiger als der Ausschluss von der Vorwahl in einem Bundesstaat ist nämlich das Wahlverhalten in anderen republikanischen Kernbundesstaaten. Aktuelle Umfragen zeigen, dass Trump hier bei den Vorwahlen keine Mühe haben wird, seine parteiinterne Konkurrenz auf die Plätze zu verweisen. In den Swing States Ohio, Nevada und New Hampshire ist die Begeisterung der Trumpisten für „ihren Präsidenten“ ungebrochen.

Juristische Vorwürfe und Urteile haben Trump bisher nie geschadet – im Gegenteil. Seine hartgesottenen Unterstützer verklären Trump zu einem Märtyrer. Und auch seine republikanischen Herausforderer kritisieren vielmehr die Justiz als Trump und bestätigen somit seine Erzählungen von einer politisch motivierten Hexenjagd. Der Rechtsstaat versucht Trump vor Gericht in die Schranken zu weisen, seine innerparteilichen Gegner wollen ihn hingegen bei den Vorwahlen an der Wahlurne schlagen. Ersteres Vorhaben hat Trump nie geschadet. Im Gegenteil: Alles deutet darauf hin, dass es ihm sogar den Rückenwind verleiht, um den Kampf um die Nominierung der Republikaner zu gewinnen.