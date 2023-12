Wieso der Senegal Europas bester Freund im Putschgürtel ist

In der krisengeplagten Sahelzone gilt der Senegal als demokratischer Fels in der Brandung. Das Land wird damit zum wichtigsten sicherheitspolitischen Partner Europas. Auch Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg bemüht sich bei seinem Besuch in Dakar um eine intensivere Kooperation.