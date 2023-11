Spätestens mit dem Überraschungsbesuch von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in der Ukraine am Wochenende war klar, wie die Empfehlung der Behörde ausfallen würde. Nun kam die Bestätigung durch von der Leyen und Erweiterungskommissar Oliver Varhelyi: „Heute empfiehlt die Kommission Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine und Moldau“, begann die Präsidentin bei der Pressekonferenz. Mehr als 90 Prozent der EU-Forderungen seien bereits erfüllt, die Ukraine sei dabei, inmitten eines existenziellen Krieges ihr Land „gründlich zu reformieren“. Von den sieben von der Kommission an die Ukraine gestellten Voraussetzungen sind laut Bericht vier vollständig erfüllt.