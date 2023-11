Israels Armee hat im Gazastreifen nach eigenen Angaben einen von der islamistischen Hamas benutzten Krankenwagen angegriffen. Dabei seien mehrere Terroristen getötet worden, teilte sie mit. Das Hamas-Gesundheitsministerium gab dagegen an, es seien Verwundete zum Grenzübergang transportiert worden, damit diese in Ägypten behandelt werden können. Extremistische Palästinenser im Gazastreifen feuerten indes erneut Raketen auf den Süden Israels ab.

Der Angriff auf den Krankenwagen geschah nach palästinensischen Angaben vor dem Eingang des Shifa-Krankenhauses in der Stadt Gaza. 13 Menschen seien dabei getötet und 26 weitere verletzt worden. Die Zahl der getöteten Palästinenser im Gazastreifen insgesamt stieg nach Angaben des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums auf 9.488. Die Zahlen lassen sich gegenwärtig nicht unabhängig überprüfen.

USA sprechen von Schmuggel

US-Medien berichteten, die Hamas versuche, verletzte Mitglieder ihres militärischen Arms über den Grenzübergang Rafah nach Ägypten herauszuschmuggeln. Damit habe sie die Evakuierung von Ausländern aus dem Gaza-Streifen verzögert, schrieb die „New York Times“ unter Berufung auf einen hohen amerikanischen Regierungsbeamten. Der US-Offizielle sagte, dass die Hamas zuvor Israel, den Vereinigten Staaten und Ägypten wiederholt Listen verwundeter Palästinenser vorgelegt habe, die zusammen mit US-Bürgern und anderen Ausländern ausreisen sollten. Nachprüfungen hätten aber ergeben, dass es sich bei vielen dieser Personen um Hamas-Kämpfer handelte.

UNO-Generalsekretär António Guterres und der Chef der Weltgesundheitsorganisation WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, zeigten sich vom Beschuss des Krankenwagens „entsetzt“. Beide forderten eine Waffenruhe. Guterres erklärte, die Bilder von auf der Straße liegenden Leichen seien „erschütternd“. Er habe die von der Hamas in Israel verübten Terroranschläge „nicht vergessen“, hieß es in einer Stellungnahme von Guterres vom Freitagabend. Zivilisten dürften nicht als menschliche Schutzschilde missbraucht werden.

Israel wirft der Hamas seit langem vor, ihre Kommandozentren, Waffenlager und Raketenabschussrampen gezielt in zivilen Einrichtungen wie Krankenhäusern und Schulen zu platzieren oder in Tunneln darunter - damit sie nicht aus der Luft bombardiert werden. Die USA, die Europäische Union und Israel stufen die Hamas als Terror-Gruppe ein.