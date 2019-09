Facebook

Wehrmachtssoldaten reissen am 1. September 1939 einen Schlagbaum an der deutsch-polnischen Grenze ein. © AP

Berlin, 1. September 1939, 10 Uhr. In der Krolloper versammelt sich der Reichstag des Großdeutschen Reichs. 1931 war die letzte Oper in diesem Gebäude aufgeführt worden, Wolfgang Amadeus Mozarts „Die Hochzeit des Figaro“. Dann wurde die Oper aus finanziellen Gründen geschlossen. Nach der Brandstiftung im Reichstagsgebäude in der Nacht auf den 28. Februar 1933, von den Nationalsozialisten genützt, um die Verfassung außer Kraft zu setzen und die Opposition auszuschalten, beherbergt die Krolloper nun den „teuersten Gesangsverein Deutschlands“, wie der Volksmund den Reichstag nennt. Die Tätigkeit der vom Nazi-Regime eingesetzten Abgeordneten reduziert sich vor allem darauf, Erklärungen des Reichskanzlers anzuhören, danach die Nationalhymne und das „Horst-Wessel-Lied“, die Nazi-Hymne, abzusingen.



An diesem 1. September werden die Mitglieder des Reichstags erst um 3 Uhr früh nach Berlin beordert. Sieben Minuten nach 10 Uhr eröffnete Hermann Göring – Reichstagspräsident, Generalfeldmarschall und Oberbefehlshaber der Luftwaffe – die Sitzung. Der Rundfunk überträgt aus der Krolloper. Es gibt nur einen Tagesordnungspunkt. Die Rede des Führers und Reichskanzlers Adolf Hitler. Er tritt an diesem Tag erstmals statt in seiner braunen Parteiuniform in einem feldgrauen Waffenrock auf. In abgehackten Sätzen verkündet er: „Polen hat heute Nacht zum ersten Mal auf unserem eigenen Territorium auch mit bereits regulären Soldaten geschossen. Seit 5.45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen. Und von jetzt ab wird Bombe mit Bombe vergolten.“ Nach der Rede springen die Mitglieder des Reichstags begeistert auf, recken die rechten Hände in die Höhe, singen die Hymnen.