SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner will ein Ende der Spenden-Stückelung, hält an der Forderung nach einer Erbschaftssteuer ab einer Million Euro fest und verteidigt "Rückholaktion" des Tiroler SP-Landeschefs in den Parteivorstand.

SP-Vorsitzende Rendi-Wagner: "Schließe Koalition mit FPÖ aus" © Burg

"Hoch gewinnt das die SPÖ nicht mehr." Dieser Halbsatz von Ex-Parteichef Christian Kern in einem Interview über die Aussichten der SPÖ für die bevorstehende Wahl, kontert die aktuelle Parteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner jetzt giftig-höhnisch: "Sein Wahlkampf 2017 war holprig. Ich will nicht, dass sich das wiederholt." Kern - und andere Kritiker - sollen sich "zurücklehnen und überraschen lassen", so Rendi-Wagner in einem ORF Ö1-Interview am Samstag.