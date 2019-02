Blümel in ZIB 2

EU-Minister Gernot Blümel © APA/ROBERT JAEGER

EU-Minister Gernot Blümel (ÖVP) hält eine mögliche Verschiebung des Austritts Großbritanniens aus der Europäischen Union nur für sinnvoll, wenn es "ein konkretes Ziel" gebe. "Wenn eine Verschiebung um zwei Monate ansteht, dann wäre das etwas, dem man wohl eine Chance geben muss", erklärte Blümel am Mittwochabend in der "ZIB 2". Einen längeren Aufschub lehnte der EU-Minister aber ab.

Denn bei einer Verschiebung darüber hinaus müsste sich Großbritannien an der EU-Wahl im Mai beteiligen und "das kann ja wohl nur ein schlechter Witz sein", so der EU-Minister kurz nach der Abstimmung im britischen Unterhaus, bei dem die neue Strategie der britischen Premierministerin Theresa May bestätigt wurde und damit eine Verschiebung des Austrittsdatums deutlich wahrscheinlicher wurde.