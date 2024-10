Neuer Nationalrat: 183 Abgeordnete rufen „ich gelobe“, Spannung vor Präsidiumswahl

Live. Der Nationalrat ist in die neue Gesetzgebungsperiode gestartet. In diesen Minuten werden die 183 Abgeordneten angelobt, 73 von ihnen waren in den vergangenen Jahren nicht im Hohen Haus vertreten.