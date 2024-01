Der frühere US-Präsident Donald Trump hat sich im zweiten Verleumdungsprozess der US-Autorin E. Jean Carroll gegen ihn selbst zu Wort gemeldet. Er habe die Autorin nie verletzen wollen, sagte Trump übereinstimmenden Medienberichten zufolge, als er am Donnerstag vor Gericht in Manhattan rund fünf Minuten lang von Anwälten beider Seiten befragt wurde. „Ich wollte nur mich selbst, meine Familie und ehrlich gesagt auch die Präsidentschaft verteidigen.“

Zudem betonte Trump, der von seiner Anwältin Alina Habba als Zeuge der Verteidigung aufgerufen worden war, erneut, dass er Carrolls Anschuldigungen zurückweise. Zuvor hatten beide Seiten noch einmal ihre Standpunkte dargelegt und Zeuginnen befragt. Trumps Anwälte hatten zudem erneut eine Einstellung des Verfahrens gefordert, die Richter Lewis Kaplan aber ablehnte. Wegen mehrerer Krankheitsfälle war der Prozess Montag, Dienstag und Mittwoch jeweils vertagt worden. Bereits am Freitag könnte das Verfahren Richter Kaplan zufolge abgeschlossen und der Jury übergeben werden.

Vier Monate Haft für Ex-Vertrauten

Es handelt sich um den zweiten Prozess der 80-jährigen Carroll gegen Trump. Zum Abschluss des ersten Verfahrens hatte es im Mai eine New Yorker Geschworenenjury als erwiesen angesehen, dass Trump Carroll 1996 in einem New Yorker Nobelkaufhaus angegriffen, sexuell missbraucht und später verleumdet hatte. Die Geschworenen hatten der Schriftstellerin daraufhin eine Entschädigung in Höhe von fünf Millionen Dollar (etwa 4,65 Millionen Euro) zugesprochen.

Weil sie nachfolgende Kommentare von Trump ebenfalls als verleumderisch ansah, klagte Carroll anschließend erneut. Bereits vor Beginn des zweiten Prozesses gab Richter Kaplan ihr recht und entschied, dass weitere Kommentare Trumps verleumderisch gewesen seien. Damit muss die Jury nun lediglich noch über die Höhe der Entschädigung entscheiden, die der Ex-Präsident der Frau bezahlen muss. Carroll verlangt mehr als zehn Millionen Dollar.

Trump war im zweiten Prozess - anders als im ersten, wo er komplett abwesend geblieben war - bereits mehrfach persönlich erschienen und durch zahlreiche kommentierende Meinungsäußerungen störend aufgefallen, weswegen ihm der Richter schon mit Ausschluss gedroht hatte. Der 77-Jährige gilt bei den im November anstehenden Präsidentschaftswahlen als aussichtsreichster Bewerber der Republikaner. Er muss sich allerdings derzeit auch in zahlreichen verschiedenen Fällen mit Gerichten auseinandersetzen. Die Gerichtstermine nutzt Trump häufig als eine Art Wahlkampfauftritt. In einem anderen Fall wurde ein ehemalige Mitarbeiter Trumps - Peter Navarro - wegen Missachtung des Kongresses zu vier Monaten Haft verurteilt.

Prominente US-Wahlkampfspender wenden sich von Haley ab

Während es vor Gericht für Trump eng werden könnte, läuft es im Wahlkampf für eine neuerliche Nominierung als republikanischer Präsidentschaftskandidat ausgezeichnet. Nachdem Trump in Iowa und New Hamsphire gewonnen hat, bekommt seine letzte verbliebene Herausforderin, NIkki Haley, immer mehr Probleme. Mehrere Großspender seien nämlich nach ihrer Niederlage abgesprungen.

„Haley muss aufgeben“, sagte der Metallmagnat Andy Sabina in der Nacht auf Donnerstag der Nachrichtenagentur Reuters. Das Rennen sei eigentlich vorbei, ihre Geldquellen würden versiegen. „Warum sollte man jemanden finanzieren, von dem man weiß, dass sie keine Chance hat?“ Der Sender NBC hatte zuvor unter Berufung auf Insider berichtet, auch der LinkedIn-Mitgründer Reid Hoffman werde ihr kein Geld mehr geben.

Andere Großspender wie der Einzelhändler Art Pope halten nach eigenen Angaben an Haley fest. Trump selbst nahm auf seinem Kurznachrichtendienst Truth Social ihre Geldquellen direkt ins Visier: Jeder, der noch an ihren Wahlkampf spende, werde für immer aus seinem politischen Umfeld verbannt - „permanently banned“ lautete seine Wortwahl im Englischen. Am Donnerstagabend baute Haley die Drohung in ihren Wahlkampf ein und warb über den früher Twitter genannten Dienst X für T-Shirts mit den beiden Wörtern als Aufschrift. Haley hatte unter Trump als US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen gedient.