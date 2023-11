Zwischen Arbeitszeitverkürzung, EU-Wahl, Statutenreform und Vorsitzendenkür: Zwei Tage lang stellen die Sozialdemokraten auf dem Bundesparteitag im Obergeschoss der Grazer Stadthalle die Weichen. Geht der Plan auf, eine Bewegung zu entfachen? Die Kleine Zeitung berichtet umfassend.

Livestream ab 10 Uhr

Doskozil bleibt im Burgenland

Bablers Kontrahent bei der Kampfabstimmung in Linz, LH Hans Peter Doskozil, hat vorab mitgeteilt, im Burgenland zu bleiben - am Samstag ist dort Landesfeiertag. Ob seine Vertreter abgestraft werden? Und was blüht den Wienern, deren Chef Michael Ludwig nicht mehr für Vorstand und Präsidium antritt?

Liveblog der APA:

Der Parteitag beginnt am Samstag offiziell um 10 Uhr, das Ende ist für 18 Uhr geplant.