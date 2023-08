Zu einer gefährlichen Situation kam es in Freistadt in Oberösterreich. Bei einer Autofahrt mit dem gemeinsamen, sechs Monate alten Kind begann der Ex-Partner einer 25-Jährigen plötzlich, die junge Frau zu bedrohen und zu schlagen. Der Niederösterreicher soll seiner Ex-Freundin während der Fahrt in Richtung Freistadt mehrere Schläge versetzt haben, auch mit dem Umbringen soll er ihr laut Polizei gedroht haben. Um die Drohung zu unterstreichen, griff er ins Lenkrad und zog zudem die Handbremse leicht an.

Trotz des gefährlichen Verhaltens ihres Beifahrers schaffte es die 25-Jährige, Ruhe zu bewahren, fuhr in Freistadt von der Schnellstraße ab und hielt bei der nächsten Polizeidienststelle. Der 25-Jährige hinderte die junge Frau am Aussteigen, doch Passanten eilten auf ihr Zurufen zu Hilfe und verständigten die Polizei. Über den Mann wurde ein Betretungsverbot verhängt, bei der Einvernahmen zeigte er sich geständig, stritt jedoch ab, seiner Ex-Partnerin gedroht zu haben.