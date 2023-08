In Wien-Favoriten ist es am Mittwochabend bzw. in der Nacht auf Donnerstag zu zwei Messerstechereien gekommen. Die eine Auseinandersetzung spielte sich um 21.45 Uhr in der Buchengasse ab, die andere war beim Viktor-Adler-Markt, gab die Polizei bekannt. Am Ende erlitten drei Männer leichte Verletzungen. Die Exekutive prüft nun, ob zwischen den Vorfällen ein Zusammenhang besteht.

Fahndung läuft

In der Buchengasse wurde ein 30-jähriger sowie ein 24-jähriger Mann verletzt. Nach den dafür Verantwortlichen, die kurz nach der Attacke geflüchtet waren, wird nun gefahndet. Der 30-Jährige erlitt eine Schnittverletzung am Ellenbogen, der 24-Jährige mehrere Schnitt- und Stichverletzungen am rechten Oberarm.

Am Viktor-Adler-Markt wurde ein 27-jähriger Mann ebenfalls durch einen unbekannten Täter verletzt. Er erlitt Schnitt- und Stichverletzungen am Unterarm. Auch hier verlief die Fahndung bisher ergebnislos.