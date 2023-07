Jugendliche sind Donnerstagfrüh auf der Flucht vor der Polizei mit einem geklauten Auto in eine Straßensperre gekracht. Einer Streife war der als gestohlen gemeldete Pkw sowie ein weiterer aufgefallen. Als sie die beiden Fahrzeuge anhalten wollte, stiegen die mutmaßlichen Diebe aufs Gas. Schlussendlich kollidierte einer der Pkw in einen entgegenkommenden Streifenwagen, der sich zu einer Straßensperre aufgestellt hatte. Die Besatzung wurde leicht verletzt, so die Polizei.

Die Insassen rannten nach dem Crash davon, nur einer wurde geschnappt. Kurze Zeit später wurden drei weitere Verdächtige festgenommen. Die Jugendlichen sind 14, 15 und 18 Jahre alt. Auch das zweite als gestohlen gemeldete Auto wurde beschädigt ein paar Straßen von der Straßensperre entfernt gefunden.