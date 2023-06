Ein 16-Jähriger ist nach einem Sturz in einer XXXLutz-Filiale in St. Pölten am Wochenende im Spital verstorben. Der Jugendliche war am Montag der Vorwoche aus der zweiten Etage abgestürzt – wir haben hier darüber berichtet. Er wurde mit schweren Kopfverletzungen ins Universitätsklinikum St. Pölten gebracht, denen er am Samstag erlag. Die Polizei gehe nach derzeitigem Ermittlungsstand von einem Unfall aus, bestätigte ein Sprecher am Dienstag auf Anfrage einen "Krone"-Online-Bericht.

Vermutet wird, dass der Jugendliche beim Stiegenaufgang zwischen dem zweiten und dritten Stock über das Geländer gestürzt war. Wie es jedoch dazu kam, ist noch nicht geklärt, das Geländer misst eine Höhe von 1,10 Metern.