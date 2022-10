Zwei Männer werden in diesem Zusammenhang als Zeugen gesucht, teilte Raimund Schwaigerlehner von der Landespolizeidirektion Niederösterreich am Dienstag auf Anfrage mit und bestätigte Medienberichte.

Wanderer hätten am Tag vor Ausbruch des Brandes das Duo getroffen, das offensichtlich in einem kleinen Zelt genächtigt hatte. Ein Mann habe bei der Morgentoilette ein Handtuch des Bundesliga-Fußballklubs Rapid Wien bei sich gehabt. Er wird nun ebenso wie sein damaliger Begleiter ersucht, sich bei jeder beliebigen Polizeidienststelle zu melden, sagte Schwaigerlehner.

Die Bekämpfung der Flammen im Rax-Gebiet dauerte letztlich 13 Tage. Erst am 6. November wurde "Brand aus" gegeben. Fast 9000 Helfer, unter ihnen mehr als 7750 Feuerwehrleute, waren aufgeboten.

Der Feuer war am 25. Oktober am sogenannten Mittagsteig in Hirschwang ausgebrochen. Es breitete sich extrem rasch aus. Feuerwehrangaben zufolge entwickelte sich in steilem und felsigem Gelände einer der aufwendigsten Löscheinsätze im Bereich der Waldbrandbekämpfung der vergangenen Jahrzehnte.