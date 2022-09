Feuer in Einfamilienhaus

25-jährige Tochter lag tot in ihrem Zimmer

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Wien-Floridsdorf ist eine 25-Jährige gestorben, ihre Eltern und ein fünfjähriges Kind wurden bei dem Feuer verletzt. Der Brand war gegen 8 Uhr in einem Zimmer im Erdgeschoss ausgebrochen.