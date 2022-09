Gegen 7 Uhr ging Donnerstag früh ein Gelenkbus am Garagenareal der Innsbrucker Verkehrsbetriebe (IVB) in Flammen auf. Der Bus stand laut IVB im Freien, er war unbesetzt. Kurz darauf stand das Fahrzeug in Vollbrand. Die angerückte Berufsfeuerwehr konnte das Feuer rasch unter Kontrolle bringen und löschen. Die IVB vermutet, dass der Brand im Bereich der Klimaanlage ausgebrochen sein könnte.