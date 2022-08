460.000 Schülerinnen und Schüler in Ostösterreich müssen nach diesem Wochenende wieder in ihre Lehranstalten, dasselbe gilt für Kinder und Jugendliche in den drei deutschen Bundesländern Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland sowie in Teilen der Niederlande. Rechnet man noch die "Airpower 22" im obersteirischen Zeltweg hinzu, verspricht das kommende Wochenende auf den heimischen Straßen wieder stauträchtig zu werden, wie der ARBÖ am Dienstag in einer Aussendung prognostizierte.