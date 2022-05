Ein 23- und ein 32-jähriger Mann sind in der Nacht auf Sonntag in Wien-Meidling von einem Unbekannten mit einem Messer verletzt worden. Der Jüngere konnte in häusliche Pflege entlassen werden, der 32-Jährige musste stationär in ein Krankenhaus aufgenommen werden – es bestand aber keine Lebensgefahr. Der Tat soll ein Streit vorangegangen sein, an dem mehrere Personen beteiligt waren.

Mehrere Stich- und Schnittverletzungen

Wie die Polizei in einer Aussendung berichtete, sollen die beiden späteren Opfer bereits in einer Schnellbahn mit mehreren Personen in Streit geraten sein. Als die beiden Männer beim Bahnhof Meidling ausstiegen, setzten sie ihren Weg Richtung Wilhelmstraße fort. Allerdings kamen die beiden Männer nicht weit, denn die Gruppe aus dem Zug, die Verstärkung von weiteren Personen bekam, stellte das Duo. Kontrollinspektor Daniel Fürst berichtete, dass laut Angaben der Opfer dann eine der Personen sie mit einem Messer attackiert haben soll. Mehrere Stich- sowie Schnittverletzungen waren die Folge.

Sieben Tatverdächtige gesucht

Die beiden Opfer wurden noch am Tatort von den Einsatzkräften der Bereitschaftseinheit Wien und in weitere Folge von der Wiener Berufsrettung notfallmedizinisch versorgt und in ein Spital gebracht. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den insgesamt sieben Tatverdächtigen blieb erfolglos.