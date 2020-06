Gastro-UnternehmGastro-Unternehmer wurde in Wien-Hietzing mit Eisenstange niedergeschlagen - er erkannte in dem Angreifer den Partner seiner Tochter wieder, obwohl sich dieser mit einer Sturmhaube maskiert hatte.er wurde in Wien-Hietzing mit Eisenstange niedergeschlagen.

Viel erben wird eine 22-jährige Frau von ihrem Vater - ein Unternehmer, der in der Wiener Innenstadt einen Gastro-Betrieb leitet - wohl nicht mehr. Sie soll am 14. Dezember 2019 gemeinsam mit ihrem gleichaltrigen Lebensgefährten ihren Papa vor seiner Wohnung in Hietzing abgepasst und beraubt haben. Am kommenden Freitag steht das Paar vor Gericht.

Der Freund der 22-Jährigen schlug mit einer 40 Zentimeter langen Eisenstange, die er laut Anklage eigens dafür in einem Baumarkt erworben hatte, auf den Mann ein, nachdem dieser eine Aktentasche mit mehr als 29.000 Euro am Beifahrersitz seines Pkw abgelegt hatte. Mit dem Geld wollte der Gastronom in sein Geschäft in der Innenstadt fahren. Der Unternehmer erlitt einen Bruch des Oberkiefers und des Jochbeins. Er erkannte in dem Angreifer den Partner seiner Tochter wieder, obwohl sich dieser mit einer Sturmhaube maskiert hatte. Die Tochter hielt sich im Hintergrund, sie wartete in einem unweit vom Tatort geparkten Fahrzeug den Ausgang des Überfalls ab.

Nicht lange, nachdem der Partner der Tochter - der Vater hatte seine Zahlungen an sie eingestellt, sie lebte zuletzt mit ihrem Freund in einer Gemeindewohnung und drohte diese aufgrund von Mietrückständen zu verlieren - festgenommen worden war, klickten auch für die 22-Jährige die Handschellen. Sie hatte die Beute in einem Park in Floridsdorf vergraben, wo die Polizei das Geld sicherstellen konnte. Den Angeklagten - neben dem Paar ist noch ein älterer Cousin des 22-Jährigen als Mittäter angeklagt - drohen in der Verhandlung am Landesgericht mehrjährige Haftstrafen.