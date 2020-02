Stromausfall in Wien-Penzig: 1500 Haushalte ohne Strom

Facebook

Ein Stromausfall am Dienstag in der Früh hat bei rund 1.500 Haushalten vor allem in Wien-Penzing zu Problemen bei der Stromversorgung gefügt. Gegen 10.00 Uhr waren aber sämtlich Haushalte wieder am Netz, wie ein Sprecher der Wiener Netze der APA sagte. Die Ursache war noch unklar.

Von dem Stromausfall waren auch ein paar angrenzende Haushalte in Ottakring betroffen. Eine Reserveleitung des Wilhelminenspitals wurde ebenfalls kurz nicht versorgt. "Das Spital war aber niemals ohne Strom", so der Sprecher.