Kardinal Christoph Schönborn feiert am Mittwoch seinen 75. Geburtstag. Wer ihm in diesem herausfordernden Amt nachfolgt, darüber wird schon kräftig spekuliert.

Kardinal Christoph Schönborn feiert am Mittwoch seinen 75. Geburtstag © APA/EXPA/MICHAEL GRUBER

Es ist wohl das wichtigste Amt, das es in der katholischen Kirche in Österreich gibt: der Erzbischof von Wien. Steht er doch nicht nur an der Spitze des Bistums, das weit ins Niederösterreichische hineinreicht. Er steht als Metropolit ebenso der östlichen Kirchenprovinz vor, neben Wien also Linz, St. Pölten und Eisenstadt. Traditionell – und in der Außenwahrnehmung besonders wichtig – nimmt er auch den Vorsitz in der Österreichischen Bischofskonferenz ein.