Chihuahua Nils wurde von der A22 gerettet © Asfinag

Unglaublich großes Glück hatte am Donnerstag Chihuahua Nils. Das Hündchen war in der Nähe der Brigittenauerbrücke von einem anderen Hund attackiert worden. Daraufhin rannte das Tier in Panik auf die A 22 Donauufer Autobahn. Mit Hilfe einer Autofahrerin konnte der verängstigte von den Asfinag-Mitarbeitern eingefangen werden. In der Autobahnmeisterei Kaisermühlen gab es dann das Wiedersehen mit der erleichternden Besitzerin.