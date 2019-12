Mit dem heurigen Silvesterfeuerwerk in der Innenstadt endet diese Tradition in der niederösterreichischen Landeshauptstadt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sujetbild © APA/AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV

Heuer wird es am Herrenplatz in der Innenstadt von St. Pölten das letzte Mal ein Feuerwerk zum Jahreswechsel geben. Die Stadt verzichte künftig "aus Rücksicht auf Mensch, Tier und Umwelt" auf das Abschießen von Feuerwerkskörpern, betonte Bürgermeister Matthias Stadler (SPÖ) am Montag. Eine Tradition in der Landeshauptstadt gehe damit zu Ende, wurde in einer Aussendung mitgeteilt.

"Wir werden sowohl beim Stadtsilvester, als auch beim Volksfest neue Wege gehen. Diese sollen verträglicher, aber nicht weniger unterhaltsam sein", begründete Stadler die Entscheidung. In den vergangenen Jahren haben sich bereits einige Städte, wie etwa Innsbruck, dazu entschlossen, kein Feuerwerk mehr zu veranstalten.