Silvester-Feuerwerk in Australien trotz Busch-Bränden

Seit Oktober gibt es in Australien schlimme Busch-Brände. Viele Einwohner und Politiker forderten deshalb, dass es zu Silvester kein Feuerwerk in der Stadt Sydney geben soll. Es sei zu gefährlich. Die Feuerwehr erlaubte das traditionelle Feuerwerk im Hafen von Sydney trotzdem. Das Feuerwerk lockt jedes Jahr über eine Million Besucher an. Das bringt Sydney sehr viel Geld.