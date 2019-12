Kleine Zeitung +

Umfrage der Woche Feuerwerk oder Lasershow: Was gehört zu Silvester dazu?

Kapfenberg setzt in der Silvesternacht schon zum dritten Mal in Folge auf eine Lasershow, der Umwelt und den Tieren zuliebe. Doch was meinen Sie: Gehört ein Feuerwerk zu Silvester dazu?