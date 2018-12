Facebook

Schon der Kapfenberger Adventmarkt zog viel Publikum an © Kapfenberg

Sportlich, klassisch knallend oder doch mit einer Lasershow? Wer in diesen Tagen das alte Jahr hinter sich lassen und direkt ins neue starten will, hat letztlich die Qual der Wahl. In Kapfenberg hat man die Frage nach dem Wie klar beantwortet. Um sowohl Umwelt als auch Tierwelt zu schonen, wird man dort am Montag erstmalig nur auf eine Lasershow zum Jahreswechsel setzen. „Wir hatten bereits im vergangenen Jahr eine Lasershow, die das Publikum ins Staunen versetzte. Heuer wird es noch spektakulärer“, sagt Bürgermeister Fritz Kratzer. Einen wesentlichen Teil dazu beitragen soll die U2-Coverband „TribU2“, sie wird ab 21 Uhr den Kapfenberger Hauptplatz mit den Welthits der Kultband unterhalten.

