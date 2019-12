Facebook

Sujetbild © Eder

Zwei Räuber sind Freitagfrüh nach einem Überfall auf einen 22-Jährigen in dessen Wohnung in der Linzer Innenstadt beim Eintreffen der Polizei auf ein Hausdach geflüchtet. Einer der Täter, ein 16-Jähriger, drohte den Polizisten, dass er vom Dach springen werde, sollte ein Zugriff erfolgen. Einem Beamten gelang es, den Burschen zur Aufgabe zu bewegen, berichtete die Polizei am Samstag.

Insgesamt vier Täter läuteten gegen 6.30 Uhr an der Wohnung eines 22-Jährigen aus Linz. Als dieser die Tür öffnete, drängten die Maskierten ihr Opfer zurück in die Wohnung und schlugen auf den Mann ein. Doch der 22-Jährige konnte flüchten und bat eine Passantin um Hilfe. Diese rief die Polizei.

Flucht aufs Hausdach

Zwei Täter, ein 18-Jähriger und ein vorerst Unbekannter, verfolgten das Opfer und flüchteten noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte. In der Zwischenzeit durchwühlten ein 16-Jähriger und eine 19-Jährige die Wohnung. Sie flüchteten beim Auftauchen der Polizei über ein Fenster auf das Hausdach. Die 19-Jährige konnte von den Beamten dazu bewogen werden, wieder zurück in die Wohnung zu klettern und wurde dort festgenommen. Die Polizisten fanden bei ihr geraubtes Parfum, Bargeld und ein Messer.

Der 16-Jährige gab gegenüber den Beamten an, dass er vom Dach springen werde, sollte ein Polizeizugriff erfolgen. Die Feuerwehr baute daher ein Sprungtuch auf. Einem Beamten gelang es über ein Dachlukenfenster mit dem Burschen Kontakt aufzunehmen und konnte den Burschen nach etwa 30 Minuten zur Aufgabe bewegen. Der 16-Jährige kam in Richtung Dachluke und dort ergriffen ihn die Beamten. Er wurde ebenfalls festgenommen.

Das 22-jährige Opfer begab sich laut Polizei nach seiner Einvernahme selbstständig ins Krankenhaus. Die beiden Festgenommenen wurden in die Justizanstalt Ried im Innkreis eingeliefert. Die Ermittlungen laufen. Grund für den Überfall waren laut einem Bericht der "Kronen Zeitung" (Samstags-Ausgabe) Drogen. Das Quartett überfiel den 22-Jährigen weil sie glaubten, dass er Suchtgift gebunkert hatte.